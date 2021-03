Isola dei Famosi, "ogni volta un nome diverso": chi è davvero Akash Kumar? Brutti sospetti sul naufrago

Francesco Fredella 18 marzo 2021 a

Sulle passerelle di tutto il mondo, ma anche in tv. Nel passato di Akash Kumar, naufrago all’Isola dei famosi, spuntano varie sorprese. Nel 2014 è stato a Temptation Island come tentatore: il suo nome era Andrea. Nel 2016 è arrivato a Ciao Darwin con il nome di Pablo. E poi Ballando con le stelle nelle vesti di Akash Kumar. In quell’occasione spiegò: “Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”.

Qualcuno lo accusa di egocentrismo, ma lui è pronto a difendersi in tutti i modi. Dice di essere single, ma dalle ultime spifferate pare che abbia avuto un flirt con una soubrette do cui non riveliamo il nome. Una fonte segreta ci racconta di uno scambio di messaggi, rimasti per lo più insabbiati.

E come la metterà Akash, una volta finita l’Isola, con Giacomo Urtis? Si preannuncia uno scontro di fuoco. Infatti il chirurgo lo accusa do aver fatto ricorso al bisturi per gli occhi di ghiaccio. Lui nega. Ma Urtis ha le prove. Tra i due potrebbe esserci un faccia a faccia di fuoco.

