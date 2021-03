Antonella Elia, "aiuto". Il grido di terrore al parco, assalita da uno sciame: a un passo dalla disgrazia

19 marzo 2021 a

a

a

Grande spavento per Antonella Elia. Mentre si allenava al parco, la showgirl ha fatto una scoperta che l'ha terrorizzata: si è accorta della presenza di tanti nidi di api e ha urlato: "Ho una paura terribile. Aiuto". Il tutto ripreso e postato sulle sue storie di Instagram. Pare, insomma, che la tanto discussa ex opinionista del Grande Fratello Vip non sia poi così coraggiosa come sembra. Quello che ha vissuto la Elia, comunque, è stato un vero e proprio incubo.

"Abbiamo dato mandato ai nostri legali". Il "suicidio" di Pietro Delle Piane dalla D'Urso: in tribunale, terremoto a Mediaset

"Camminando dietro casa in questa bellissima foresta ho scoperto un sacco di case di api. Ora sto retrocedendo con aria disinvolta”: ha raccontato la showgirl in preda alla preoccupazione. Poi ha rivolto una domanda direttamente ai suoi follower: "Secondo voi arriverò vicino alle api senza farmi pizzicare?". Ma pochi secondi dopo ha fatto marcia indietro: "Già iniziano a volare intorno a me. Paura. Forse non è una buona idea. Notare il cambio d’espressione. Mi avvicino terrorizzata".

"A Temptation Island ho recitato un copione": gravi accuse di Pietro Delle Piane a Live, Barbara D'Urso prende le distanze

L'ex opinionista del GfVip, quindi, ha provato a vincere la propria paura per le api, ma non ci è riuscita. "Mamma mia. Mi sto avvicinando perché ho fatto la scommessa con voi. Un’ape già mi è andata in testa”. La scommessa, comunque, è fallita miseramente, nonostante Antonella Elia abbia scritto quanto sono belle le api. Le simpatiche storie si sono chiuse così: "Questa è la fine della storia. Io che me la do a gambe levate“.

"Le corna? Non mi importa". Antonella Elia in ginocchio da Delle Piane, la massacrano tutti: gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.