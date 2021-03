Arisa in intimo e tacchi infiniti sul letto: lo scatto incendiario in camera, la risposta al fidanzato che l'ha mollata

20 marzo 2021 a

a

a

Arisa ci ricasca. Dopo le foto del seno, su Instagram torna e pubblica uno scatto a dir poco bollente. Ancora una volta la didascalia è "Body, più positive di così?". Nell'immagine la cantante reduce da Sanremo si fa immortalare sul letto: tacco mozzafiato, intimo nero e unghie rosse. Inutile dire che i commenti sono tutti complimenti, soprattutto per il suo amare se stessa. Alcuni però vedono nella scelta una vera frecciatina all'ex fidanzato che, a un passo dal matrimonio, l'ha lasciata. Andrea Di Carlo, questo il suo nome, avrebbe dovuto convolare a nozze con l'artista tra qualche mese, ma adesso è saltato tutto e la cantante si è lasciata andare a un duro sfogo con tanto di video in lacrime sui social: "Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert".

"Allora sto lontano". Arisa umiliata da Rudy Zerbi: imbarazzante doppio senso, gelo in studio. Lo ha detto davvero...

Un'uscita che non è piaciuta a Caterina Collovati: "Arisa piange, ma non esita a definire il fidanzato un dessert per lei. Ritengo questa un’espressione infelice". Eppure per la cantante la decisione dell'ex è stato un vero fulmine a ciel sereno. Proprio pochi giorni prima Arisa aveva pubblicato una foto privatissima con la domanda: "Vi piacciono le mie t***?”.

"È finita". Arisa, il dramma in piena notte: scaricata dal fidanzato, matrimonio cancellato. Perché? Per Mara Venier

Poi la professoressa di Amici aveva spiegato il suo gesto, dimostrando di aver attraversato momenti difficili a causa del suo fisico: "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso - scriveva - è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati". Poi però la bruttissima sorpresa.

Arisa mollata, chiama il fidanzato di notte e finisce in disgrazia. "Mi sono fatta trascinare", il vero motivo del patatrac

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.