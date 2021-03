Live Non è la D'Urso, Walter Zenga e la rissa con Cecchi Paone: "Ma sei scemo o vuoi che ti querelo?", volano insulti

22 marzo 2021 a

Sui vaccini anti-Covid volano insulti tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga, in un bizzarro e forse del tutto inaspettato confronto scientifico a Live Non è la D'Urso. In collegamento a Dubai, dove vive l'ex portiere di Inter e Nazionale, oggi allenatore, Zenga spiega di essersi fatto vaccinare con il siero cinese Sinopharm, consigliandolo poi all'Italia. Il giornalista la prende male, sollevando dubbi sulla Cina e ricordando le disastrose condizioni di lavoro a cui le aziende statali cinesi attive in Medio Oriente sottopongono i loro dipendenti e come a Dubai vengano trattati male i filippini. Una sottolineature di colore a cui Zenga reagisce così: "Ma non dire stupidaggini, non sei uscito manco da Milano". Una battuta sprezzante che accende la miccia della rissa.

Qui la situazione degenera: "Ma sei scemo o vuoi che ti querelo?", esplode Cecchi Paone. "Ti querelo, non parlare di scienza ma parla di pallone, ignorante, buzzurro. Lui non è titolato a parlare i vaccini, i vaccini devono passare delle importanti certificazioni", è la sua durissima risposta. Barbara D'Urso, visibilmente imbarazzata per l'escalation verbale dei suoi ospiti, li invita subito a moderare i termini e riportare la discussione in un alveo più civile, ma l'"ignorante e buzzurro" urlato da Cecchi Paone all'indirizzo di Zenga risuona ancora in studio. "Qua ci sono quattro vaccini - ha provato a spiegare poi Zenga, che a stento ha mantenuto la calma -, Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca e Pfizer. Tu puoi scegliere il tipo di vaccino da fare, io ho scelto".

