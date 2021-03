Vanessa Incontrada, "sei una...". Prego? Clamorosa gaffe, cosa scrive sui social: prima lo sconcerto, poi le spiegazioni

24 marzo 2021 a

Clamorosa gaffe social per Vanessa Incontrada. La popolare attrice e conduttrice non si è accorta subito dell'errore commesso, ma si è affrettata comunque a correggersi quando ne ha avuto l'occasione. L'attrice italo-spagnola, amata e seguita dal pubblico sia per le fiction in cui recita, come Non dirlo al mio capo, sia per i programmi che conduce, nelle ultime ore è stata protagonista di una divertente gaffe, che poi l'ha spinta a fare un chiarimento pubblicando un post su Instagram.

Vanessa Incontrada è a Venezia in questi giorni per alcuni progetti lavorativi e nelle sue storie Instagram ha spesso condiviso diversi scatti della bellissima città del Veneto. Proprio su una di queste foto ha commesso la gaffe. Pubblicando le immagini dei canali e degli scorci di Venezia, la conduttrice ha scritto: "Sei una Venezia”. Una frase che in realtà non ha molto senso. Come molti follower le hanno fatto notare. Ecco perché poi la Incontrada ha deciso di scrivere un post per spiegarsi meglio.

“Nei giorni scorsi sono stata a Venezia. Nelle mie stories ho scritto ‘Sei una Venezia!’ anziché ‘Sei unica Venezia!’. Comunque sei unica Venezia!”, ha spiegato l'attrice su Instagram. Alla fine del post una serie di faccine allegre. I suoi fan hanno commentato divertiti la gaffe, mentre qualcuno ha ipotizzato che la frase "Sei una Venezia" potrebbe essere utilizzata persino come un complimento, per via dell'unicità e delle bellezza della città.

