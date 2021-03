Elisabetta Gregoraci, "avete visto dove continua a mettere i like?". Bomba maliziosissima, chi la smaschera

24 marzo 2021 a

Deianira Marzano contro Elisabetta Gregoraci. L'influencer napoletana ha attaccato la showgirl calabrese su Instagram per via di alcuni like un po' sospetti. L'ex di Flavio Briatore è sempre al centro del gossip dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e soprattutto dopo il flirt con l'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli all'interno della casa. Tra i due sembrava fosse scattato qualcosa all'inizio, ma poi lei ha deciso di dargli un due di picche e lui si è consolato con Giulia Salemi.

Adesso però la showgirl avrebbe messo diversi "mi piace" ad alcuni post creati dai fan in cui viene citato anche Pierpaolo. Ed è proprio per questo che la Marzano l'ha attaccata sui social: "Lei che continua con i like dove parla di Pierpaolo“. Nelle scorse ore la nota conduttrice ha messo un like a una clip in cui lei parlava di Pretelli proprio sotto i riflettori delle telecamere del GfVip. La stessa Deianira ha postato lo screenshot in questione: "Questa sera sulla mia pagina per la prima volta faccio un’eccezione, metto due pezzi fondamentali in cui appare anche questo signore (Pierpaolo Pretelli), ma solo per dire che quando la volpe non arriva all’uva spara caz**te”.

Non è la prima volta che la Gregoraci finisce nel mirino dell'influencer napoletana. Già qualche mese fa, la Marzano aveva criticato la showgirl per via di presunti messaggi in codice che Elisabetta usava nella casa del Grande Fratello Vip per comunicare con l'esterno. L'ex gieffina, infatti, ogni volta che rispondeva a domande scomode del conduttore, si batteva la mano sul cuore. "Evidentemente avvisa qualcuno che la cosa in quel momento è falsata”, aveva commentato Deianira.

