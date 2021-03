Striscia la notizia, Rajae Bezzaz e la sua prima volta: "Ho subito una grande umiliazione"

26 marzo 2021 a

a

a

Tutti la conoscono come l’inviata del tg satirico Striscia la Notizia, ma prima di arrivare al popolare programma di Canale 5 Rajae Bezzaz ha dovuto affrontare esperienze molto dure, come lei stessa ha confessato in un’intervista al settimanale Gente. Innanzitutto ha cominciato a lavorare all’età di 15 anni per mantenersi e poi ha avuto anche diversi contrasti con la sua famiglia, soprattutto col papà per via del loro modo di intendere la religione.

"Altro che sconto", il regalo di Draghi alla Rai: Striscia svela lo scandalo sul canone. Chi paga? Sempre noi | Guarda

La Bezzaz ha rivelato di aver subito tante umiliazioni in passato. In particolare ha raccontato di aver perso la verginità con un uomo molto più grande di lei, scelto dalla sua famiglia. Quando quest’ultimo si accorse del suo dolore, si offrì di pagare un intervento per la riparazione dell’imene. “Quella fu l’ultima umiliazione subita, la più grande”, ha detto l’inviata di Striscia.

"Acido addosso a lui e alla fidanzata". Striscia, l'orrore segreto contro Vittorio Brumotti: lo sconcertante ritrovamento a casa del rapper

Parlando del complicato rapporto col padre, poi, ha rivelato: “L’ho ritrovato solo la scorsa estate. La sua assenza ha lasciato qualche traccia nel mio inconscio. Ho un sacco di amici uomini ma, quando la relazione si fa più intima, inizia a mancarmi l’aria”. Rajae ha raccontato anche che da adolescente era davvero ribelle e che ha sempre aspirato a una propria indipendenza economica per essere libera. Sui servizi che realizza per Striscia, invece, ha spiegato: ”Il mio obiettivo è sempre stato quello di abbattere le barriere dei due mondi a cui appartengo. La strada dev’essere l’inclusione.”

"Guardate la faccia della D'Urso". Striscia, bomba sull'Isola dei famosi. "Amore rifiutato", tam tam impazzito: è lei? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.