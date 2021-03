Maria Elena Boschi? Prima seduta sul tronco, poi il raptus in spiaggia: paparazzi scatenati, mai vista così

27 marzo 2021 a

A Verissimo di Silvia Toffanin, il programma di Canale 5, Maria Elena Boschi ha confessato di volere un figlio con Giulio Berruti. Confessione dolce, tenera. Insomma, puro istinto di maternità. E il punto è che la storia tra l'esponente di Italia Viva e l'attore va a gonfie vele, ormai da parecchio tempo (si vocifera anche di un possibile matrimonio). E i due non badano più di tanto ai paparazzi che, sempre e comunque, li tampinano.

Le ultime foto della coppia arrivano da Palo Laziale, provincia di Roma, dove la Boschi è stata immortalata mentre prendeva lezioni di boxe da Giulio (e lo faceva con faccia adorante). Immagini esclusive pubblicate dal settimanale Oggi e che mostrano la coppia in spiaggia, il peculiare luogo in cui si tenevano le lezioni (scelta dovuta al tempo del coronavirus). Ecco l'ex ministro, 40 anni, seduta su un tronco con la giacca di Giulio a coprirle le spalle. In questa foto, la Boschi attendeva che Berruti terminasse la sua lezione di pugilato.

Amore puro e travolgente, insomma. Fotografie anche un poco malinconiche, l'attesa sul tronco abbandonato in una spiaggia ai primi timidi accenni di primavera. E dopo l'attesa, il bacio, ovviamente intercettato dai paparazzi. Da notare come i due si bacino senza togliersi la mascherina. Una scelta forse dovuta al fatto che si erano accorti dei fotografi, memori delle (assurde) polemiche per precedenti paparazzate in cui i due si baciavano senza mascherina. E, vien da chiedersi, come diavolo dovrebbero fare?

