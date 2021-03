Beyoncé, banditi nel suo deposito: un colpo senza precedenti. Quanto le hanno rubato: la cifra sconvolge il mondo

27 marzo 2021 a

Un bottino da 1 milione di dollari: questo è quanto un gruppo di malviventi è riuscito a portare via a Beyoncé, la popolare cantautrice e ballerina statunitense. Stando alle prime indiscrezioni, i ladri si sarebbero introdotti per due volte di seguito in una settimana in tre depositi della cantante nell’area di Los Angeles. Tra la refurtiva ci sono vari oggetti tra i quali vestiti e borse di lusso. Ma non solo, anche giocattoli per bambini e foto rare.

I depositi entrati nel mirino dei malviventi sono quelli presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, la compagnia di produzione dell'artista texana 39enne, ma gli oggetti sottratti nel primo colpo appartenevano tutti a Beyoncè, come riporta il sito Tmz . Per ora la polizia di Los Angeles non è riuscita a risalire ai colpevoli e quindi non sono ancora stati effettuati degli arresti. Intanto, però, reati di questo tipo si verificano sempre più spesso. Basti pensare che di recente ignoti hanno saccheggiato anche un deposito con foto di famiglia, ricordi e abiti della cantante Miley Cyrus.

Beyoncè intanto può consolarsi con il pieno di premi conquistati due settimane fa alla 63esima edizione dei Grammy Awards, gli Oscar della musica. La popolare cantante, infatti, è riuscita a portarsi a casa ben quattro trofei, diventando così l'artista donna più premiata nella storia dei Grammy, con 28 statuette. Un nuovo grande record.

