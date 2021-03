Francesca Cipriani "ha rischiato grossissimo": intervento al sedere e dramma, come si è ridotta

28 marzo 2021 a

La dismorfia è una condizione psicologica per cui i pazienti si fissano sul proprio aspetto esteriore, notando imperfezioni o difetti che per altre persone appaiono minimi o inesistenti e si fiondano dal chirurgo. Che Francesca Cipriani ne sia colpita o meno non mi interessa, certo è che un mese fa mi confessò di voler fare l'ennesimo rifacimento (vita e sedere). Bene, anzi male: ha rischiato la setticemia e, non so perché, un occhio s'è ammalato, mi dice. Ora basta, per sempre, però! Quello che mi sembra impossibile non è solo questa mania di rifarsi, quanto che ci siano medici disposti a farlo.

di Roberto Alessi

(tratto da Alta Portineria, la rubrica su Libero)

Di seguito, l'articolo sull'intervento di Francesca Cipriani:

L'operazione di Francesca Cipriani è andata bene: qualche giorno fa la showgirl aveva rivelato nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque di volersi sottoporre a un intervento di liposcultura per eliminare i chili presi durante la pandemia. E ha mantenuto la promessa. Infatti poco fa ha pubblicato delle storie su Instagram in cui si mostra in ospedale subito dopo l'operazione.

La conduttrice de La pupa e il secchione ha spiegato che l'intervento è riuscito e che adesso appare stanca solo perché ha bisogno di riposare: "Vi volevo salutare e rassicurare perché l’intervento è andato bene", ha detto ai suoi follower, per poi rispondere a chi si era preoccupato per lei: "Sto bene ragazzi, devo solo riposare".

Non è escluso che dopo essersi ripresa del tutto, la Cipriani sarà nuovamente ospite della D'Urso per mostrare a tutti la sua nuova forma fisica. Poco tempo fa, tra l'altro, la showgirl ha anche rivelato di avere un nuovo fidanzato, anche se la storia sarebbe ancora agli inizi: "Siamo ancora in una fase di corteggiamento. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili", ha detto ai microfoni di Un giorno da pecora. Di lui, per ora, si sa solo che si chiama Massimo, che è napoletano e che è un imprenditore nel campo della ristorazione avendo diversi locali anche a Dubai.

