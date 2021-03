Matilde Gioli, la camicia è trasparente: prego? La foto che sfida la censura, visioni proibite

30 marzo 2021 a

Bellissima, inarrivabile, elegantissima e soprattutto maliziosissima. Si parla di Matilde Gioli e di una fotografia che ha dato in pasto ai suoi fan su Instagram. Un sofisticatissimo gioco di inquadrature, tra specchi e smartphone, dalle conseguenza davvero molto piccanti. E non tanto per la posa, con lo sguardo intenso dritto in camera e le labbra socchiuse, super-sexy. Il diavolo, come è noto, sta infatti nel dettaglio...

Quale dettaglio? Presto detto: l'attrice indossa una camicetta trasparente e dell'intimo non vi è traccia. Il ricamo in pizzo bianco, infatti, non lascia alcun tipo di lavoro alla fantasia: le forme fanno capolino in tutta la loro dirompenza...

Va da sé, i fan di Matilde Gioli hanno iniziato a nuotare nel proverbiale brodo di giuggiole: un vedo-non vedo (molto più vedo) che ha catalizzato un diluvio di commenti estatici, cuoricini e dichiarazioni d'amore, più o meno potabili. E pensare che in una recente intervista a L'Officiel l'attrice si è definita "un maschiacchio, selvatica e spericolata". Come dire, prorpio non sembra.

Matilde Jojacono, questo il nome all'anagrafe di Matilde Gioli che ha scelto di usare in ambito professionale il cognome della madre, ha intrapreso la carriera d'attrice quasi per caso e oggi è arrivata ad essere una delle attrici italiane più quotate e stimate in assoluto.

