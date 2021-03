Elisabetta Gregoraci, un body strizzatissimo e lì sotto un "dettaglio" pazzesco: la foto che scatena il delirio

31 marzo 2021 a

a

a

Una foto che ha subito scatenato il gossip. Una foto che neppure la diretta interessata ha spiegato. Si parla di quanto pubblicato su Instagram da Elisabetta Gregoraci, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. E il gossip non si scatena per il look in rosso, super-sexy, con cui la ex moglie di Flavio Briatore si mostra, inarrivabile e sorridente, all'interno di una sontuosa vasca da bagno (vuota). No, è l'ingombrante dettaglio che potete vedere nello scatto ad accendere rumors, indiscrezioni, ipotesi.

"È stato con la Gregoraci. La madre? Aspetta che crepi": Oppini sotto choc, minacce alla fidanzata

Già, perché la meravigliosa showgirl si mostra con un gigantesco mazzo di rose rosse. Trecento rose rosse, per la precisione. Messe nella vasca da bagno proprio perché era l'unico "vaso" che potesse contenere un simile mazzo. A corredo dell'immagine, il commento: "Thanks, chiunque tu sia". Insomma, un "grazie" rivolto a uno spasimante anonimo. Chi ha spedito quelle rose alla Gregoraci? Chi ha perso la testa per lei, dato che le rose rosse sono segno di pura passione? La diretta interessata non lo svela e, anzi, lascia intendere di non sapere chi sia il mittente, anche se forse è lecito dubitarne.

"Io ho un problema". Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: adesso si capisce tutto

La foto ha intercettato il favore dei seguaci della Gregoraci: dopo meno di due ore, ecco già la bellezza di 53mila likes e 1.700 commenti. Molti di questi commenti erano indagatori, insomma i fan chiedevano da dove arrivassero le rose. Ma altrettanti erano tutti dedicati ad Elisabetta. Già, quel body strizzatissimo e rosso, con scollatura gigantesca, non è assolutamente passato inosservato. Né nella prima né nella seconda foto delle due pubblicate da Elisabetta Gregoraci sul suo profilo Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.