Giulia Salemi, "tutto nuovo e tutto per lei": a Mediaset, un impensabile trionfo

E adesso Giulia Salemi, dopo aver conquistato tutti ancora una volta con il Grande Fratello Vip, sbarca su Mediaset Play con un programma tutto nuovo: Salotto Salemi, s’intitola così. Andrà in onda dal 16 aprile. Sarà un nuovo contenitore che, sicuramente, premia la Salemi. Il Biscione non si sbilancia più di tanto, ma l’idea di affidare un format sul web ad un ex gieffina resta sicuramente una novità di questa edizione del reality di Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, oltre ad aver battuto ogni record con uno share del 20%, ha lanciato nuovi talenti: Salemi, Pretelli, Zelletta, Ermito e il vincitore Zorzi (promosso a opinionista dell’isola dei famosi e del Maurizio Costanzo show).

Il secondo Grande Fratello Vip ha portato fortuna e amore alla Salemi: la storia con Pierpaolo Pretelli, infatti, va a gonfie vele. E ora i due, super innamorati, si godono quella popolarità inaspettata. Sono nate decine di fan page: Prelemi, Prelemini. In Rete sono in tendenza da settimane tra foto, post e like. Si vocifera, intanto, che Pretelli possa essere uno dei concorrenti di Tale Quale Show (condotto da Carlo Conti su Rai1). Il programma partirà a settembre, ma sembra che Conti sia già al lavoro per il cast. Pretelli, che nella casa ha sfoggiato doti uniche come imitatori, potrebbe sbarcare su Rai1 (e con lui in prima fila anche Giulia Salemi).

Un bel momento per una coppia affiatata, solare, social. A proposito: Pretelli sta per incidere un nuovo brano. Dalle ultime indiscrezioni si parla di reggaeton. “Farà ballare l’Italia”, racconta una fonte segreta. Infatti, da rumors, l’ex velino di Striscia la notizia sfornerà il brano a ridosso dell’estate. Manca pochissimo, ormai. Ed il conto alla rovescia è già iniziato.

