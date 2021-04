Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la videochiamata finisce a insulti: "Adesso dovete smetterla"

01 aprile 2021 a

Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è tornato il sereno? Dopo le ruggini che ci sono state al termine del Grande Fratello Vip, le due sembrano tornate a stringere un legame importante: nelle scorse ore si sono sentite in videochiamata, come hanno mostrato sui social. I di Rosalinda non l’hanno però affatto preso bene questo riavvicinamento, non credendo alla sincerità della Mello. E così alla fine l’ex attrice Ares si è ritrovata sommersa dalle critiche, alle quali ha poi scelto di rispondere con un duro messaggio.

Il primo contatto per la videochiamata lo hanno avuto Dayane e Carlotta Dell’Isola, che poi hanno coinvolto nella chiacchierata anche Rosalinda. La quale ha immortalato tutto in uno screen e ha scritto il seguente messaggio: “Non è una foto riuscita al top, però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta e Dayane. Perché oltre al gioco, oltre le nomination, oltre alcune parole di troppo, siamo persone. Come tali ci capita di sbagliare di non essere perfetti. Come ci sono affetti che restano e non possono svanire”.

Molti fan però non la pensano come la Cannavò, ma lei ha replicato duramente: “Tengo a precisare una cosa. Perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom. Davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che mi ha reso questa migliore. Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me. Detto questo, mi passa la voglia di stare in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece incita all’odio. Buon giornata”.

