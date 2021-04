Rosalinda Cannavò a fondo: "Cosa sta facendo dopo il Grande Fratello Vip". Voci molto intime, accuse brutali

09 aprile 2021 a

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ha sollevato un polverone sui social nelle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti avviato una collaborazione con un’azienda che produce prodotti dietetici e ha sponsorizzato una challenge detox della durata di 5 giorni: non solo, ha anche consigliato quella di 14 giorni per snellire e quella di 28 per perdere una taglia. Un’iniziativa davvero inaspettata, dato che la Cannavò in passato ha sofferto di anoressia al punto da rischiare la sua stessa vita: durante il GF Vip si è parlato a lungo e approfonditamente di questo capitolo oscuro della sua vita.

Per questo i social sono in rivolta, non riuscendo a comprendere come possa proprio lei, che ha sofferto il disagio sulla sua pelle, sponsorizzare l’assunzione di beveroni al posto dei normali pasti solidi: tra l’altro in molti non vedono l’utilità di ricorrere a un pasto sostitutivo anziché imparare a mangiare in maniera sana e con cibi comuni. Anche perché i prodotti sponsorizzati dalla Cannavò si basano sul conteggio delle calorie: non un bel messaggio, considerando che le persone che soffrono di anoressia spesso sono ossessionate da tale conteggio.

C’è anche chi, in queste ore, le sta rinfacciando alcune sue dichiarazioni. “Voglio scrivere un libro e fare tante cose per aiutare le ragazze che come me hanno sofferto di anoressia”, aveva dichiarato. Questo probabilmente non è il modo migliore…

