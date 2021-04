Isola dei famosi, "scontro di fuoco". L'indiscrezione: Ilary Blasi, disastro in studio lunedì sera, chi rischia la faccia

Francesco Fredella 09 aprile 2021 a

Akash sbotta. Di nuovo. Ancora una volta. E volano gli stracci. Il motivo? Andrea Cerioli, preso di mira dall’ex naufrago dell'Isola dei famosi. Anche Daniela Martani, in una diretta con Akash, non usa parole leggere: "Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente". Poi il modello torna alla carica. "Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato", dice Akash. Una frase da body shaming che - per la verità - non fa affatto sorridere. Cosa ci sarebbe di male? Mettere su qualche chilo rappresenta davvero un problema? No. Secco. "Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia in giù", continua Akash.

Akash è finito nel vortice delle polemiche dopo aver attaccato prima i programmi di gossip (che lui stesso definisce erroneamente trash) e poi i concorrenti dell’Isola. Ma di lui si è parlato molto durante il reality per la faccenda legata agli occhi celesti. Per davvero Akash di è sottoposto ad un intervento? Resta un mistero. Lui si difende con foto di quando era bambino (sgranate e poco nitide).

Ora si attende il suo arrivo in studio. Potrebbe esserci un confronto di fuoco con Ilary Blasi. Lunedì sera una puntata imperdibile, che potrebbe sicuramente lasciare senza fiato tutti. Uno scontro epico? Probabilmente. Potrebbe andare in scena seriamente. Il resto lo scopriremo in queste ore. Ma come mai Akash continua a “pizzicare” sui social commentando Cerioli? Mistero.

