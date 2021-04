Andrea Zelletta, dopo il Grande Fratello Vip la confessione impensabile sull'ex concorrente: "Non ci sentiamo"

Francesco Fredella 09 aprile 2021 a

Andrea Zelletta cerca casa. L’amore già ce l’ha: Natalia Paragoni, che da poco ha scritto il suo primo libro. “Vorremmo coronare il nostro sogno: un nido d’amore, ma comprando una casa. Mi sono rivolto ad Andrea Zenga (che fa l’agente immobiliare). Mi ha proposto case da 2 milioni di euro. Troppo costose e lussuose”, scherza su RTL102.5 News Zelletta. Tra l’altro anche Andrea Zenga, proprio qualche giorno fa a RTL102.5 News, aveva svelato di voler cambiare casa. “La stiamo cercando”, aveva detto riferendosi ad un appartamento più grande da condividere con Rosalinda (che dopo il Grande Fratello vip si è trasferita a casa di Andrea).

I fan gli fanno mille domande in questi giorni. Ma lui risponde a tutti, sempre, con quella calma anglosassone che lo contraddistingue. Notizia dell’ultim’ora: uscirà presto un suo nuovo lavoro musicale. E’ la vera novità dell’ex gieffino vip, che è arrivato in finalissima durante il programma di Alfonso Signorini. Nella casa ha resistito sei mesi, oltre 170 giorni. Ed ha stretto amicizia con molti concorrenti. “Alcuni li sento, altri no”, prosegue. E quando i fan gli chiedono di un presunto attrito con Pierpaolo Pretelli risponde senza giri di parole: “Ci chiariremo. Non ci sentiamo da un mese, ma sono certo che parleremo di tutto. Torneremo a trovare quella sintonia che magari ora è un po’ sfumata”.

Nei giorni scorsi Zelletta ha detto di voler diventare padre. “Andiamo per gradi. E’ un grande desiderio, ma prima dobbiamo comprare casa”, continua a raccontare. E’, praticamente, irremovibile. Ora Zelletta, che ha un passato da modello, è pronto a stupire tutti con un nuovo brano. Tenetevi pronti. E’ al lavoro.

