Isola dei famosi, Brando Giorgi leader "immune" spacca il gruppo. Il retroscena: "Cosa vogliono gli autori"

Signore e signori, alla fine Brando Giorgi è il vero leader dell’Isola dei famosi. L’attore, dopo qualche turbolenza iniziale, riesce ad esprimersi al meglio tirando fuori tutta la grinta necessaria per vincere la prova e conquistare l’immunità (che è molto ambita tra i naufraghi). Brando vince prima contro tutti i maschi e poi mette ko Valentina Persia alla prova del fuoco. Ma cambiano gli equilibri perché la sua vittoria, inevitabilmente, mescola di nuovo le carte tra i naufraghi. Innanzitutto se non fosse stato leader avrebbe preso molti voti - forse avrebbe persino superato. Tre persone finiscono al televoto con il rischio di eliminazione in vista della puntata di giovedì sera.

Il gruppo appare diviso, spaccato. E’ il copione di ogni reality che si rispetti: dal Grande Fratello vip all’Isola dei famosi. C’è chi non tollera Fariba Tehrani e la sua dialettica e chi non ama gli atteggiamenti di Paul Gascoigne (che secondo Akash dovrebbe essere il vero vincitore di questa edizione). E poi c’è suor Angela (Angela Melillo), che l’ha nominato senza problemi pur sapendo di "toccare" il personaggio più amato. Basta poco per andare avanti e l’elenco aumenta: Roberto Ciufoli sta molto simpatico ai naufraghi (sono lui e Fariba che finiscono finire al voto per volontà del pubblico). Rischia di uscire uno tra Roberto, Fariba e Valentina. Ma nella prossima puntata, tre naufraghe di Playa Esperanza si riuniranno al gruppo. Potrebbero non esserci eliminati. Un’altra puntata scoppiettante che riaccenderà i riflettori, senza mezzi termini, su un vero e proprio colpo di scena in Honduras.

