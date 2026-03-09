Kay Scarpetta? Una serie tv col volto della Kidman

Amazon Prime Video fa la... Scarpetta nel piatto di Patricia Cornwell. Il colosso dello streaming ha, infatti, deciso di affondare il cucchiaio nel ricco piatto dei bestseller della celebre scrittrice Usa, trasformando uno dei personaggi più noti e amati del thriller contemporaneo in una serie tv di alto profilo.

Il risultato si chiama proprio Scarpetta - questo il titolo della serie al via mewrcoledì 11 marzo su Prime Video - e ha il volto di Nicole Kidman, pronta a indossare il camice del medico legale più famoso della narrativa crime. Anatomopatologa geniale e metodica, Kay Scarpetta utilizza scienza e tecnologia per dare voce alle vittime e smascherare assassini spesso spietati. Un personaggio nato dalla penna della Cornwell nei primi anni Novanta e diventato nel tempo un vero fenomeno editoriale con milioni di copie vendute in tutto il mondo. La serie è pensata come un grande thriller seriale diviso in otto episodi che mescolano investigazione scientifica, tensione psicologica e drammi personali.

Scarpetta non è soltanto una detective con il bisturi,infatti, ma una donna alle prese con segreti familiari, rivalità e fantasmi del passato che riemergono insieme ai casi più oscuri. Attorno alla Kidman ruota un cast di peso composto da Jamie Lee Curtis che interpreta la sorella Dorothy, mentre Ariana DeBose veste i panni della nipote Lucy, hacker e investigatrice tecnologica. Con loro anche Bobby Cannavale e Simon Baker, a completare un mosaico di personaggi che si muovono tra Fbi, laboratori e scene del crimine.

Prime Video, insomma, ha deciso con una certa convinzione di proporre ai suoi abbonati crime original di assoluta qualità, puntando forte sul meglio a disposizione nel panorama hollywoodiano chiamato a recitare sotto l’egida di un’icona letteraria come Kay Scarpetta tanto che basta pronunciarne il nome per pensare a un menu che sembra già pronto. Gli appassionati di thriller, dunque, sono avvisati: da mercoledì la “scarpetta” non si farà solo nel piatto o in libreria ma direttamente davanti allo schermo.