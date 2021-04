Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck sconvolge lo studio: "Sto preparando mia figlia Giada alla mia morte"

13 aprile 2021 a

La contessa Patrizia De Blanck getta nello sconcerto Serena Bortone e i telespettatori di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai1. La vispa nobildonna, grande protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonché ex mitica concorrente dell'Isola dei famosi, e animatrice dei salotti televivi e non della Capitale, ha 80 anni ed è sempre in formissima. Eppure, il pensiero del "dopo" assilla anche lei. O meglio, precisa, l'idea della sua dipartita e della reazione della figlia Giada, con cui ha condiviso l'avventura sull'Isola: "Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte".

Struggente la risposta della figlia, in collegamento a sua volta: "Mi proteggerai per sempre, come hai già fatto in passato". A far commuovere la contessa anche un doloroso ricordo del passato, la scomparsa del fratello Dario avvenuta nel 2013. "L'ho amato moltissimo, era più piccolo sarei dovuta morire io per prima, non mi riprendo dalla sua morte", ha confessato Patrizia in lacrime. Ancora vivo l'attimo, e il modo, in cui ha saputo della morte improvvisa e totalmente inattesa del fratello: "Mi ha telefonato mia cognata", ha spiegato tra i singhiozzi dell'emozione.

C'è spazio però anche per le risate, con le peripezie d'amore di una vita piena di sorprese: "L’uomo ideale non l’ho mai trovato - ha concluso la De Blanck -, o non esiste o forse sono io che sono troppo esigente". A giudicare dal caratterino, la seconda ipotesi sembra verosimile.

