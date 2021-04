Giulia Salemi e Pretelli, bomba vip sulla coppia: "Cosa penso quando li vedo", impensabile confessione

Francesco Fredella 13 aprile 2021 a

Mario Ermito cerca l’anima gemella. Il bell’attore pugliese, che di recente ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, vuole innamorarsi. E lo dice durante una diretta zoom in collegamento con RTL102.5 News. Lo racconta a proposito di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono conosciuti e innamorati proprio nella casa più spiata d’Italia. “Sono sempre stato promotore di questa coppia. Sono molto felice di questa unione e vedere loro mi fa venir voglia di innamorarmi”, confessa. Ma poi racconta anche le faccende di cuore: “Da solo sto benissimo, però se arrivasse una donna dovrebbe proprio farmi innamorare. Sicuramente la priorità per me è costruire una famiglia, vorrei diventare padre".

Di recente, Mario è tornato in tv su Rai1 con una partecipazione a La canzone segreta, dove ha praticamente lasciato tutti senza fiato con doti canore davvero sopra le righe. Mario, che sogna l’incontro con Terence Hill, non lascerà il mondo del cinema. Che gli ha regalato successo in Italia e soprattutto in Spagna. “Grossi progetti in ballo”, racconta una fonte segreta, non si sbottona. E lascia sognare tutti.

Poi Ermito parla anche del rapporto con alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip. “Ci sentiamo sui social spesso e volentieri. Ho sentito recentemente Pierpaolo e Andrea Zenga, però ho davvero poco tempo perché, fortunatamente, in questo periodo non mi sono mai fermato dal punto di vista lavorativo. È un momento che sto sfruttando in pieno”, racconta. Ed elogia Tommaso Zorzi per il successo che sta riscuotendo in questi mesi: “Sono contento del percorso che sta facendo Tommaso perché lo sa fare molto bene. Gli auguro tutto il successo possibile”.

