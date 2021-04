Diletta Leotta, mistero e sospetto inquietante: che fine ha fatto Can Yaman? Ormai da giorni...

Francesco Fredella 15 aprile 2021 a

Che fine ha fatto Can Yaman? Dopo le nozze saltate con Diletta Leotta sparisce dai social. Ma come mai? Un vero mistero. Il modello turco, assoluto sex symbol, a quanto pare ha deciso di prendersi una pausa dai social. Ma questa scelta lascia senza parole praticamente tutti i fan dell’attore. Ormai ha preso casa a Roma, dove è impegnato con il nuovo lavoro da Sandokan (lo interpreterà nella serie tv che sarà prodotta da Lux Vide).

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman va avanti a gonfie vele, ma senza i social i fan della coppia restano con l‘amaro in bocca. Il motivo è chiaro: nessuna traccia di loro. Eppure non erano mancati nei mesi scorsi regali, cene romantiche e qualcosa in più che non è sfuggita ai paparazzi. Ora tutto cambia all’improvviso e senza un reale motivo. L’attore decide di dire addio ai suoi fan dopo aver cancellato l’account Instagram. E in Rete, in queste ore, non si parla di altro.

Sul profilo Instagram dell‘attore turco spunta una sola frase: “Al momento questa pagina non è più disponibile”. Niente di più. Una vera doccia gelata per molti amanti di Can Yaman. Nemmeno Diletta Leotta, ormai nel vortice del gossip, ne parla. Silenzio assoluto. E la domanda resta una: voglia di privacy della coppia? Oppure qualcosa è andato per il verso storto? Chi conosce bene la coppia, che è stata “pizzicata” per la prima volta dal settimanale Chi, non parla preferendo il silenzio. I fan, però, vogliono saperne di più. Can, se ci sei, batti un colpo.

