Domenica In, dramma-Can Yaman: il lutto che lo ha colpito

Come ogni domenica, è Domenica In. E Can Yaman è ospite di Mara Venier nella puntata in onda su Rai 1 domenica 30 novembre, un'occasione per raccontare la sua vita, gli inizi della carriera e l’esperienza sul set della nuova serie Sandokan, che debutta su Rai 1 domani, lunedì primo dicembre 2025. L’attore turco, amatissimo dal pubblico, si confida tra aneddoti familiari e sogni realizzati, tra risate e momenti emozionanti.

Il destino, spesso ironico, lo ha portato in Italia molto prima del successo televisivo. "A Istanbul frequentavo una scuola italiana, molto costosa. Per restare dovevo ottenere una borsa di studio, perché la situazione economica di mio padre non era delle migliori", racconta alla mitica Zia Mara.

Can Yaman si apre anche sulla sua storia familiare: "I miei genitori hanno divorziato quando avevo 5 anni, ma non l’ho mai vissuto come un peso: sono sempre stati amici. Quando mia madre doveva partire per lavoro, trascorrevo giorni a casa di mia nonna paterna". Poi si spende su un recente e doloroso lutto che lo ha colpito: "Ho perso mia nonna paterna da qualche settimana. Era un angelo, altruista, ha sempre dato tutto ai figli e ai nipoti. Lavorava sempre. Mi dispiace che non potrà vedere Sandokan", si rammarica.