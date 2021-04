Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla

15 aprile 2021 a

Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi. L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell'Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con la gamba fasciata a Ballando con le stelle.

In collegamento con Ilary Blasi, è stata la stessa Isoardi a spiegare ai telespettatori cosa le fosse capitato: "Ho pensato al peggio. C’era tanto vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Non vedevo più. E’ stata un po’ dura, ma il medico mi ha rassicurata". Insomma, grande paura e per qualche minuto ha temuto il peggio, non solo di doversi ritirare dal programma.





La notizia del problema fisico era stata data in apertura di puntata dalla Blasi ("Elisa ha avuto un piccolo infortunio all'occhio, ma presto si unirà a Vera e Miryea (Vera Gemma e Miryea Stabile, ndr). In realtà già da qualche ora era partito il tam tam in rete, anche perché la puntata era stata registrata nel pomeriggio, per consentire a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola che va in onda sempre giovedì, di "occupare" la Palapa che produzione italiana e iberica condividono.

"“Le è entrata un po’ di sabbia nell’occhio, c’era un vento assurdo stanotte", aveva minimizzato la Stabile. In realtà, l'incidente è stato un po po' più grave e rischioso, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti.

