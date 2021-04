Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti brutalizza un naufrago: "Solo nella tua testa, ci provi per strategia"

15 aprile 2021 a

A poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi, su Playa Reunion è andato in scena uno scontro abbastanza aspettato: l’ultima arrivata nel gruppo, ovvero Beatrice Marchetti, si è infatti scagliata contro Awed. Il quale aveva ammesso ad Ilary Blasi di provare attrazione nei confronti della modella fin dal momento in cui ha fatto il suo ingresso nel reality. Ma la Marchetti lo ha frenato in partenza, affermando anche in diretta che con lei il simpatico youtuber non avrebbe avuto alcuna speranza.

Awed ci è rimasto evidentemente male perché ha iniziato a trattare con distacco e freddezza la modella, che allora ha cercato di aver un confronto che però è presto diventato uno scontro, che probabilmente sarà oggetto di discussione anche in puntata. Beatrice ha infatti ribadito di essere fidanzata, ma Awed la accusata di aver voluto giocare con lui con il solo scopo di mettersi in mostra. A quel punto lei lo ha rimesso al suo posto con una replica esemplare: “Ci provi con tutte quelle che arrivano sull’Isola… sei tu uno stratega”.

“Lui ha usato me per creare questa pseudo love story che è solo nella sua testa”, si è poi sfogata la Marchetti nel corso di un confessionale, in cui ha ribadito l’accusa ad Awed di voler mettere in atto una strategia con il solo scopo di creare dinamiche a favore di telecamera.

