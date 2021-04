Isola dei Famosi, Elisa Isoardi abbandona: "Avete visto gli occhi?", il dettaglio che scuote Mediaset

15 aprile 2021 a

La puntata di giovedì 15 aprile dell’Isola dei Famosi si aprirà subito con un duplice caso da risolvere. Ilary Blasi dovrà infatti affrontare con i telespettatori di Canale 5 le defezioni di Brando Giorgi e Elisa Isoardi, che hanno abbandonato il reality per sottoporsi ad accertamenti medici. Il primo ha accusato un malore e, dopo aver salutato tutti i compagni di viaggio, con la sacca in spalla si è diretto verso la barca che lo ha trasportato dai medici.

La seconda, invece, pare aver accusato dei problemi con gli occhi a causa della vicinanza con il fuoco. Per entrambi la speranza dei telespettatori è che si tratti di un abbandono temporaneo e non definitivo: c’è però grande incertezza, dato che la produzione dell’Isola dei Famosi non ha dato alcuna informazione sulle condizioni di Giorgi e Isoardi, probabilmente per aumentare l’attesa in vista della puntata di stasera, che tra l’altro è già stata registrata.

Il motivo risiede nel fatto che al giovedì va in onda anche la versione spagnola del reality, e quindi la produzione italiana ha deciso di lasciare la diretta ai colleghi, preferendo registrare la puntata. A chiudere il televoto ci ha pensato Massimiliano Rosolino durante il daytime andato in onda oggi pomeriggio. Non resta che aspettare la puntata che verrà trasmessa su Canale 5 per capire se due grandi protagonisti di questa Isola, quali sono Isoardi e Giorgi, faranno ancora parte del gioco.

