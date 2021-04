Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Ubaldo completamente fuori controllo: "Il wurstel non mi piace", "E la patata?"

16 aprile 2021 a

Un'edizione ricca di sfortune ma anche di doppi sensi quella dell'Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi. E così anche nella puntata di giovedì 15 aprile la conduttrice di Canale 5 non ha deluso. La battuta è stata servita su un vassoio d'argento da Ubaldo Lanzo. Il naufrago, assieme a Fariba Tehrani, ha sfidato la coppia Miryea Stabile e Vera Gemma per la prova ricompensa. Bendati e uniti da una corda i due hanno saltato, strisciato e corso, ma si sono fatti rimontare dalle due naufraghe e hanno perso al fotofinish.

In palio un sacchetto di patate e un piatto di wurstel e patatine. Le vincitrici ovviamente si sono avventate sui piatti mentre Ubaldo, allergico quasi a tutto, ha sdrammatizzato: “Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel”. Immediata la battuta della Blasi che ridacchiando ha detto: “E alla patata? Cioè alle patate?”. Altrettanto bollente la risposta del concorrente: “No, alla patata, no. La patata è sempre buona fidati, dove la metti, metti, di questi tempi poi non si butta via niente”.

Oltre alla buona dose di gaffe, l'Isola deve fare i conti con numerosi addii. Solo nella puntata di ieri sono stati ben due i concorrenti che hanno lasciato la trasmissione. Dopo Brando Giorgi, è stata la volta di Elisa Isoardi. L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ha dovuto a malincuore abbandonare il gioco per motivi di salute. Durante la settimana la Isoardi è stata infatti colpita da un lapillo di brace all’occhio destro. "Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per rassicurare la mia famiglia - ha spiegato le motivazioni -. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, siamo arrivati a un mese e mi dispiace. L’Isola mi ha dato tantissimo, mi sono potuta mostrare per quella che sono, quando me l’hanno proposto non ci ho pensato due volte e sono partita perché avevo bisogno di andare via, è stata un’esperienza intensa, ringrazio tutti voi e tutti i concorrenti, mi dispiace tanto. Ci vediamo in studio, spero di risolvere al più presto". Un colpo di scena che ha preso alla sprovvista anche la Blasi dispiaciuta per aver perso "una leader".

