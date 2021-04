Isola dei famosi, Valentina Persia travolge Fariba Tehrani: "O lei o io", situazione fuori controllo

Francesco Fredella 20 aprile 2021 a

Inviperita. Nemmeno la mano vuole dare e all'Isola dei famosi scoppia un caso. Valentina Persia e Fariba Tehrani ai ferri corti. Scontro totale. Al centro della discussione finisce Miryea Stabile, a cui raccontano di alcune critiche offensive nei suoi confronti. Miryea affronta il problema e i presunti colpevoli.

Una di questi è Francesca Lodo. "Mi hanno detto che alcuni di voi mi avete dato della stupida e ci soffro moltissimo. Mi hanno detto Beatrice e Fariba che lo avete detto tu, Valentina, Gilles e Andrea", dice in lacrime. La Lodo smentisce. chiedendo chi fosse stato a dirle tutto. Miryea ha allora e racconta che questo chiacchiericcio sarebbe stato riportato da Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti. Così, la Persia parte in quarta contro la mamma di Giulia Salemi.

"Ho detto che sei una ragazza leggera, che porta una risata", dice Valentina Persia a Miryea. "Stai attenta all’amica che abbracci, che la prima cosa che ha detto è che non ti conosce e che gli sembri una defic***te e poco di testa. Stai attenta a chi ti accompagni, perché io le cose che devo dire, le dico in faccia" E ancora: "Io non vedo l’ora che esce per questo motivo, perché è negativa", tuona rivolgendosi alla Tehrani. Anche Gilles Rocca contro la mamma della Salemi: "È proprio cattiva". Cala il gelo: Gilles Rocca e la Persia, dopo l’attacco senza precedenti, non danno nemmeno la mano a Fariba. Elettra Lamborghini resta senza parole e, addirittura, la Persia urla: "O lei, o io", minacciando di essere pronta a lasciare il gioco.

