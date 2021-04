Isola dei famosi, Valentina Persia nega il saluto a Fariba Tehrani: "Cacciatela". Giulia Salemi sbotta: "Questa roba è tollerabile?"

Francesco Fredella 20 aprile 2021 a

a

a

Scintille e scontro epocale. All’Isola dei famosi precipita tutto e Valentina Persia sbotta contro Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi. Il web insorge e succede davvero di tutto.

"O lei o io". Valentina Persia umilia Fariba Tehrani, insulti in diretta: Isola, situazione fuori controllo

"Sono molto adirata dico davvero. Prego fortemente e spero che questa donna possa uscire fuori dal gioco e non incontrarla mai più nella mia vita. Perché io una persona manipolatrice che se la rigira così e se la intorta come je pare non l’ho mai vista. Io ho detto a Miryea che da me non sentirà mai dire certe parole come down perché fanno parte della mia vita. Fariba non si deve azzardare a mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Questa donna deve uscire da questo gioco e non la devo più incontrare. Questa qui è una persona che è meglio che non incontri più nella mia vita. Vi prego produzione mettetela in un’altra isola o dove non la vedo più", urla la Persia.

Non tarda ad arrivare la risposta di Giulia Salemi su Twitter, che dice: "Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?". E i fan sono tutti dalla sua parte: la Persia ha usato modi e toni troppo forti. Tra le due avviene uno scontro senza precedenti, la Persia - addirittura- preferisce non dare la mano a Fariba. Stessa cosa fa Gilles Rocca. Un dettaglio che in studio nota Tommaso Zorzi, e che sfugge a tutti gli altri. La conduttrice Ilary Blasi si sofferma su questo dettaglio. Ne nasce un altro confronto - scontro. Tutto il resto lo vedremo nelle prossime ore.



