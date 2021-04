Cristiano Malgioglio fa il vaccino: "Una piccola puntura e via", il racconto a Libero

Francesco Fredella 20 aprile 2021 a

Anche Cristiano Malgioglio si vaccina. Come molti personaggi dello spettacolo si è vaccinato con Astrazeneca, il siero di Oxford, che ha scelto anche Antonello Venditti e Renato Zero. "Nessun disturbo", racconta a Libero. "Un piccola puntura e basta. Ma pensate che con il vaccino riusciremo a riprendere in mano le nostre vite", commenta il cantante. Secondo indiscrezioni, tra l'altro, Malgy si è messo al lavoro per un nuovo brano che farà ballare tutti nei prossimi mesi. Bocche cucite, non si sa altro. Ma, a quanto pare, si tratta di un pezzo davvero unico. Che, ovviamente, sarà accompagnato da un video originale. In perfetto stile Malgioglio.

Del turco, invece, non c'è ancora traccia in Italia. Si tratta del fidanzato di Malgioglio che si divide tra Istanbul e Milano. Quando Malgy, nei mesi scorsi, è rimasto a Roma per il Grande Fratello vip era stato avvistato per le vie del centro. Ma poi si sono perse le tracce. Infatti, quasi sicuramente è ritornato in Turchia per schivare i curiosissimi paparazzi. Chi l'ha visto da vicino ci racconta: "Bello. Alto, barba incolta". Malgy e il turco trascorrono ore ed ore al telefono.

E se Cristiano si trasferisse in Turchia per amore? Potrebbe accadere. Chissà. Intanto, lui non ne parla. Si è buttato a capofitto in questo nuovo progetto lavorativo e non ne vuole sapere più. Caso chiuso. Ma al cuor non si comanda. Cristiano sta lavorando anche ad un libro sugli amori segreti. Preparatevi agli scandali. Leggerete quello che non avete mai saputo. Un vero colpo.

