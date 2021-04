Isola dei Famosi, la furia di Marco Maddaloni in difesa di Fariba: "Intollerabile, sono dei maleducati"

Francesco Fredella 20 aprile 2021 a

Sicuramente Marco Maddaloni, ex vincitore dell’Isola dei famosi 2019 e campione di judo, ne sa più di tutti riguardo all’esperienza in Honduras. Recentemente è tornato per addestrare quelli che erano, fino a pochi giorni fa, due aspiranti naufraghi: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. “Non tollero quello che è accaduto nella puntata di ieri. Ho visto maleducazione, inutile negarlo”, svela Maddaloni in collegamento con RTL102.5 News. “Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto?”.

E infatti l’ex campione di Judo anche sui social ha difeso la mamma della Salemi ed il cromatologo. “Potrebbe vincere lui questa edizione dell’isola dei famosi. Deve solo ritrovare la lucidità e la calma”, racconta Maddaloni. La sua passione per lo sport l’ha portato, negli anni, a vincere praticamente tutto. Tranne le Olimpiadi (che, invece, ha vinto suo fratello). “La passione per il Judo mi ha insegnato a mantenere la calma. Sempre. Anche nei momenti più difficili”, dice. “Stringiamo la mano prima dell’incontro e dopo. L’avversario non è un nemico nello sport”, svela. Sono già partiti i pronostici: se vincesse per davvero il cromatologo allora la profezia di Maddaloni sarebbe esatta. Un vero colpo di scena.

In una recente storia su Instagram, però, Maddaloni aveva detto: “Sull’Isola anche nei miei confronti era diventata un po’ pesantuccia, però comunque io sono abituato ad avere a che fare con persone più grandi. Fariba per quanto si porti bene i suoi anni potrebbe essere una mamma, quindi cercavo di capire i suoi comportamenti“. E poi conclude: “Giulia sta lasciando sua madre libera in questo percorso, ma se servono i Prelemi ci sono sempre. Pronti a difendere anche Fariba”, aggiunge Maddaloni. Che ha un sogno: “Condurre Made in sud”. Ma al momento c’è Stefano De Martino. “Lo sfiderei in una gara di ballo”, conclude il campione.

