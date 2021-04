Belen Rodriguez si spoglia e "divora" Antonino: senza veli, la fotografia che manda fuori di testa | Guarda

23 aprile 2021 a

Belen Rodriguez è in attesa del secondo figlio, che stavolta non aspetta da Stefano De Martino - ormai ex a tutti gli effetti, che si è lasciata abbondantemente alle spalle - ma dal più giovane Antonino Spinalbese. Tra i due è scoppiato il classico colpo di fulmine, tanto che ormai sono inseparabili e felicissimi di diventare genitori: per la showgirl argentina sarà la seconda volta, attualmente è al settimo mese di gravidanza della bimba che chiamerà Luna.

Nonostante il parto inizi ormai ad essere vicino, Belen non ha perso la voglia di condividere sui social qualche scatto bollente: stavolta si tratta di un selfie in cui è ritratta insieme al suo fidanzato Antonino. Nella foto l’hairstylist è a torso nudo, con la Rodriguez che, anch’essa senza veli, lo abbraccia da dietro, “nascondendosi” dietro al corpo del compagno. “Mi companero”, ha scritto nella didascalia la showgirl argentina, che ovviamente è stata immediatamente sommersa dai commenti entusiasti dei suoi fan.

“Siete bellissimi, non vedo l’ora di vedere la vostra bimba”, si legge tra i commenti più votati. E ancora: “Si vede che siete tanto innamorati”. Così come si sprecano i commenti di auguri per la bambina in arrivo, anche se c’è chi non ha resistito dal sottolineare un altro particolare: “Ma come fate ad assomigliarvi così? Siete identici”. Effettivamente da questo scatto si nota una certa somiglianza: “Sembrate fratelli”. C’è chi ci scherza su: “D’altronde chi si assomiglia si piglia”.

