Angela da Mondello, delirio in tv per la domanda su Lele Mora: impazzisce e lascia lo studio. Soldi, un pesante sospetto

Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, è stata al centro di un’accesa discussione durante un’ospitata a Tv Campane. La donna siciliana, diventata “famosa” per aver detto durante un’intervista che non ci fosse il Covid, di recente ha puntato il dito contro Barbara D’Urso, accusandola di averle rovinato la vita. L’intervista nella quale la Chianello dice “Non ce n’è Coviddi”, infatti, è stata fatta proprio da un’inviata della D’Urso.

A Tv Campane, invece, Angela da Mondello è stata invitata per parlare della sua popolarità inaspettata. Ma nel corso della trasmissione, ci sono state anche critiche e domande non tenere nei confronti della donna. I toni hanno iniziato ad alzarsi quando si è parlato di meritocrazia. Uno degli ospiti in studio, nello specifico, ha sottolineato che la siciliana non avrebbe doti particolari che le consentano di restare ancora sulla cresta dell’onda.

Angela, però, non si è lasciata abbattere dalle critiche. Si è arrabbiata solo quando è stato introdotto il discorso sul presunto contratto firmato con Lele Mora. La donna non ha voluto rispondere alle domande sull’argomento e così alcuni dei suoi interlocutori hanno preferito abbandonare lo studio. E poco dopo la stessa Angela ha lasciato la sua postazione in segno di polemica. Solo alla fine della trasmissione la situazione si è ricomposta e il conduttore ha potuto chiudere la puntata di Tv Campane con gli ospiti in studio.

