Fiorella Mannoia, il coronavirus una fortuna? La strana frase sul matrimonio e quel clamoroso sospetto sulla cantante

25 aprile 2021 a

a

a

Il Covid una fortuna? Come canta lei le canzoni scritte da Enrico Ruggeri non le canta nessuna (che strano: lei, storicamente di sinistra, ha avuto successo grazie a un cantautore di destra), ma di certo come battutista la strada è ancora lunga. Perché ha deciso di sposare il suo compagno storico, Carlo Di Francesco, in piena pandemia? «L'abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito».

di Roberto Alessi

(tratta da Alta Portineria, la rubrica su Libero)

Video su questo argomento "Quello che la Mannoia non dice". Senaldi le canta alla rossa Fiorella: "Perché deve chiederci scusa" | Video



***

Qui vi riproponiamo un articolo sul matrimonio di Fiorella Mannoia.

"Dopo 15 anni...ebbene...Sì": così Fiorella Mannoia comunica ai suoi follower di essersi sposata con il compagno di lunga data Carlo Di Francesco. Per l'occasione la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto con il neo marito, dove entrambi appaiono molto felici. Dalla foto non si può non notare che per il matrimonio i due hanno scelto dei look anticonvenzionali, sicuramente molto lontani dagli abiti tradizionali. Look che potrebbero essere definiti rock. Lei, infatti, ha scelto un tailleur bianco e scarpe da ginnastica argento. Lui, invece, uno smoking con sneakers nere.

Questa roba con soldi pubblici? L'indiscrezione su Fiorella Mannoia, un caso politico: nel mirino la Rai

La celebrazione del rito civile si è svolta questa mattina. Come fatto notare dalla Mannoia stessa su Instagram, la cantante 66enne e il musicista e produttore 41enne sono legati da ben quindici anni. Si sono conosciuti sul lavoro: Carlo è infatti musicista e produttore ad Amici, e, sebbene entrambi siano sempre stati particolarmente discreti, si sono amati subito, fin dall'inizio.

"Non mi passa neanche per la testa". Fiorella Mannoia, gelo glaciale con la Bortone: la domanda che la lascia di sasso

Di Francesco ha lavorato con i più grandi nomi della musica italiana, come Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti. Ma è stato anche professore della 13esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Inoltre da tempo collabora anche con la Mannoia. Le amiche e colleghe della cantante, da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, da Laura Pausini a Virginia Raffaele, non hanno esitato a farle gli auguri sui social. "Auguri Fiore! Che meraviglia!", ha commentato la Amoroso.

"Non mi passa neanche per la testa". Fiorella Mannoia, gelo glaciale con la Bortone: la domanda che la lascia di sasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.