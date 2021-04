Detto Fatto, "ancora positiva al Covid ma...". Rai, esplosiva indiscrezione su Bianca Guaccero

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

a

a

Ancora non torna in tv. Bianca Guaccero è positiva al Covid. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite i social: "Sono debolmente positiva”, ha raccontato la conduttrice di Rai2. Intanto, temporaneamente, il programma è nelle mani di Jonathan Kashanian e Carla Gozzi.

"Che succede?". Bianca Guaccero scompare dall'inquadratura: una rovinosa caduta, panico in studio

Nel frattempo, a quanto pare, dovrebbe esserci aria di rinnovo per la bella conduttrice di origini pugliesi. Lo fa sapere in un’indiscrezione Dagospia, sempre molto informato su quello che accade in viale Mazzini. Eppure il programma ha vissuto momenti difficili, bui. I fasti di un tempo sono lontanissimi: gli ascolti non sono certamente brillanti, ma nemmeno bassissimi. Detto fatto galleggia e la Rai avrebbe deciso di andare avanti con un’altra edizione nell’anno 2021/2022.

"Conferma in diretta". Bianca Guaccero positiva al coronavirus, un incredibile momento di tv: tutto normale?

I problemi principali a Detto Fatto sono arrivati con il tutorial su come fare la spesa di Emily Angelillo. Una vera scossa di assestamento che costrinse, addirittura, alla sospensione del programma. Una bufera mediatica che ha coinvolto il programma e poi Bianca. Tutto, in quelle concitate giornate, fu talmente forte che si pensava addirittura alla fine del programma. Ostacolo superato. Ora ce n’è un altro: quello legato al Coronavirus, che sta costringendo la conduttrice a stare a casa. Per lei zero smart working. Solo molta pazienza. Si spera, quanto prima, che i tamponi periodici diano l’esito negativo perché con l’immunizzazione la Guaccero potrà tornare alla conduzione. Nelle ultime ore la conduttrice ha voluto ringraziare i followers per i messaggi di solidarietà ricevuti.

"Ha preso anche me": Bianca Guaccero positiva al Covid, l'annuncio drammatico a Detto Fatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.