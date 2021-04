Elisa Isoardi, clamoroso colpo di scena: "Sei bellissima". Chi è l'uomo che la riempie di complimenti sotto a questa foto

27 aprile 2021 a

Elisa Isoardi sta guarendo dopo il piccolo incidente che l'è costata la partecipazione all'Isola dei Famosi. Colpita da un lapillo di fuoco, la conduttrice tv ha dovuto fare ritorno in Italia. Ma ora sta meglio e per rassicurare i suoi numerosissimi fan, pubblica una foto. "Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?" scrive su Twitter. Nello scatto si abbronza in giardino con il cane e un buon libro. Ma quello che più balza all'occhio è un commento sopraggiunto. Si tratta - spiega Il Tempo - del pornoattore Max Felicitas che senza mezzi termini le scrive un semplice: "Sei bellissima".

Poi con un'altra foto, l'ex naufraga del programma di Canale 5 di Ilary Blasi spiega nel dettaglio: "Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene". Un'esperienza quella in Honduras che non dimenticherà facilmente: "Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere".

E ancora: "È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete... la mia forza siete voi". Inutile dire che anche ai suoi ex compagni di avventura una leader come la Isoardi manca eccome.

