Temptation Island, Pietro Delle Piane "sparito": il sospetto, ecco perché lo hanno fatto fuori

Scomparso dai radar. Improvvisamente. Pietro Delle Piane, il fidanzati della Elia che abbiamo conosciuto in tv durante il primo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, non è più in televisione. Macchina della verità, interviste, ospitate nei salotti televisivi e poi un programma in coppia con Antonella: Temptation Island vip. Insomma, sembrava tutto fatto. Invece, è finito in un polverone. Delle Piane, durante una delle sue ospitate a Live-Non è la d'Urso ha commesso un errore dicendo di aver seguito un copione a Temptation Island per far ingelosire Antonella. La risposta della Fascino, la società di Maria De Filippi, che produce quello e altri programmi di successo non è tardata ad arrivare. A quanto pare, Delle Piane avrebbe ricevuto una denuncia.

Ora a Super Guida Tv racconta: “Non ho sentito più nessuno. Mi dispiace molto anche perché devo ringraziare Barbara che in questo anno e mezzo mi ha invitato nei suoi programmi dandomi l’opportunità, nel bene e nel male, di diventare un personaggio televisivo. Per me che sono un attore è stato un anno complicato proprio per la mancanza di lavoro”.

Nei mesi scorsi Delle Piane ha avuto uno scontro acceso con Filippo Bisciglia. "Abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, piangevi, ti dispiaceva per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island. Mi hai detto più volte ‘Filippo ho sbagliato, mi spiace tanto per Antonella, l’ho fatta soffrire, non mi sono regolato", avrebbe raccontato Delle Piane a Filippo durante Temptation. Dopo questo battibecco ci sarebbe stato un chiarimento tra i due, come racconta Pietro. “Io l’ho chiamato e l’ho rassicurato spiegandogli che con le mie parole non volevo accusare il programma. Con Filippo ci siamo chiariti”, conclude.

