Chiara Ferragni, "ricordatevi che i corpi perfetti...". Com'è oggi a un mese dal parto: pioggia di critiche

Una polemica ha travolto Chiara Ferragni dopo il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Nel video, si mostra in tuta da allenamento e assume pose rilassate in cui far vedere il suo corpo senza filtri. Si gira di lato, si tocca la pancia e si piega in avanti mostrando qualche piega sull’addome. L'idea è quella di incitare tutte le donne ad accettarsi per come sono. "Voglio ricordarvi che tutti i corpi sono perfetti così come sono", scrive la Ferragni.

"Scusa e quella sarebbe una pancia? Pagherei oro per averla così piatta!", risponde però una follower. "Non hai smagliature, né pancia, né pelle cadente", aggiunge un’altra. Alcuni commenti sono più pesanti. C’è chi la definisce falsa o ipocrita a mostrare un corpo tonico e magro piegandosi in due e contorcendosi pur di far uscire un minuscolo rotolino sulla pancia.

L’influencer, che dopo la prima gravidanza aveva confessato di non esser riuscita a postare foto del suo corpo un po’ per imbarazzo un po’ perché aveva accettato a fatica quel cambiamento di peso, con il secondo parto ha cambiato registro. ha riempito i social di foto che ritraevano mese per mese la crescita del suo pancione.

Una volta partorita la piccola, ha anche pubblicato immagini di lei con il tiralatte o della sua maglia sporca per via dell’allattamento. Probabilmente i suoi follower si sono stancati di questa moda della body positivity a tutti i costi o forse non l’hanno sentita onesta fino in fondo.

