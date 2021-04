Isola dei famosi, Tommaso Zorzi beccato con il nuovo amore: la bomba di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 28 aprile 2021 a

Momento d'oro per Tommaso Zorzi. Lavoro a gonfie vele, popolarità e amore. Il settimanale Chi paparazzi l'opinionista dell'Isola dei famosi e vincitore del Grande Fratello vip con un ragazzo misterioso. Nessun bacio, ma molta sintonia. Lui, da quanto si apprende, si chiama Lorenzo. Di chi si tratta? Sui social non si parla di altro, anche perché Zorzi è sempre in tendenza sui social. Secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il ragazzo in questione sarebbe un rampollo della Torino che conta, dove vive e lavora. Sempre da rumors, i due sarebbero molto legati: telefonate, messaggi e serate insieme. Zorzi, che aveva perso la testa per Francesco Oppini durante il Gf vip, ha trovato finalmente l'amore? Ieri, durante il Maurizio Costanzo Show, si è esibito con Cristiano Malgioglio - che nella casa del Gf vip è sempre stato al suo fianco nei momenti più difficili.

La loro storia è nata grazie ad un'amica in comune, che si chiama Dici. Tommaso Zorzi e Lorenzo hanno legato in fretta. Al momento, però, non si parla di amore. Ma solo di amicizia profonda. Gli amici di Zorzi non si sbilanciano. Al momento nessuno parla. Silenzio tombale. Ma l'ultimo scoop di Signorini, che è sempre in prima linea nella cronaca rosa, non lascia spazio a dubbi: Zorzi è davvero felice. Questo rende tutti i suoi fan più sereni. Un momento da incorniciare per l'influencer da 1 milione di followers che sta convincendo tutti. Grandi e piccoli. Il resto è storia di questi giorni.

