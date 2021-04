Pomeriggio 5, Barbara d'Urso sotto choc: “Cosa non si vede nei video dell'Isola dei Famosi”, un grosso caso a Mediaset

27 aprile 2021 a

Il day-after la puntata del lunedì dell’Isola dei Famosi, Barbara d’Urso ha dedicato la seconda parte di Pomeriggio 5, quella destinata ad argomenti più leggeri, proprio al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La conduttrice ha ospitato anche Daniela Martani, che ieri sera in diretta ha attaccato duramente sia Gilles Rocca che Francesca Lodo. Anche dal salotto della d’Urso l’ex naufraga ha confermato senza alcun dubbio che a suo dire Rocca ha grossi problemi nel gestire la rabbia, in particolare nei confronti delle donne.

“Purtroppo lui ha questo problema, tutti quanti dicono che è aggressivo. L’ha detto anche Awed”, ha dichiarato la Martani, secondo cui Gilles addirittura incuterebbe paura agli altri naufraghi. Barbara d’Urso è apparsa piuttosto sotto choc per queste dichiarazioni: dopo aver sgranato gli occhi, ha rivelato di non aver avuto questa impressione quando lo ha intervistato qualche mese fa a Domenica Live, subito dopo la vittoria a Ballando con le stelle. “Scusami, ma io l’ho conosciuto e l’ho intervistato. A me sembra tutto fuorché ciò che stai dicendo tu”, ha dichiarato la d’Urso.

Ma la Martani ha tirato dritto per la sua strada: “All’inizio non dà mai questa impressione, ma successivamente cambia”. L’ex naufraga è però stata attaccata da Alex Fiordelmondo, noto fotografo dei Vip, per il modo in cui si è rivolta in diretta a Francesca Lodo: “Ti sei posta in maniera troppo pesante. Tu esageri e basta”. La replica della Martani non si è fatta attendere: "Tu non hai vissuto là. Molte cose che succedono non si vedono nei video, quindi so cosa dico”.

