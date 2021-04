Isola dei Famosi, Manuela Ferrera "ha le protesi". Lato B, la bomba da fonte certa

27 aprile 2021 a

Manuela Ferrera è rifatta.La naufraga dell’Isola dei Famosi ha le protesi al sedere. La conferma è arrivata dopo la dodicesima puntata del reality show di Ilary Blasi. Da pochi giorni in Honduras la Ferrera è già dimagrita parecchio e così il segno delle protesi è più che mai evidente. E a Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli, ex del Grande Fratello ed ex fidanzato di Manuela Ferrera, ha confermato che la naufraga ha le protesi al sedere.

Biagio D’Anelli ha inoltre spiegato a Barbara d’Urso che quando lui frequentava Manuela Ferrera l’influencer non aveva ancora le protesi ai glutei. Manuela Ferrera aveva ammesso in passato di essere favorevole alla chirurgia estetica. L’ex compagna di Gonzalo Higuain non ha però mai svelato cosa si fosse rifatta. Secondo alcuni la Ferrera oltre al lato B avrebbe ritoccato decolleté e labbra.

Manuela Ferrera, 36 anni, è una modella e opinionista tv. È stata meteorina al Tg4, presenza fissa di Tiki Taka e ha posato senza veli per il calendario di For Men. Ha avuto un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Di recente ha assicurato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio: confessione che ha fatto infuriare Marialaura De Vitis, la fidanzata 22enne del giornalista.

