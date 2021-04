Stefania Orlando, boom per il video di Babilonia: "Di buon auspicio per tornare presto a ballare"

Giulia Sorrentino 29 aprile 2021 a

a

a

“Speriamo che questo pezzo sia di buon auspicio per tornare presto a ballare, a scatenarci e stare tutti insieme”. Questo mi dice Stefania Orlando, incredula di essere già in tendenza su Twitter e YouTube. Infatti non sono passate nemmeno ventiquattro ore da quando è online il video di Babilonia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip e ha già totalizzato quasi 100.000 visualizzazioni. Un ritmo, quello della canzone, da tormentone estivo.

"Sono deluso da te". Stefania Orlando, a due settimane dalla fine del GfVip la pugnalata privatissima del fratello

Sarà sicuramente il sottofondo di questa estate molto particolare ma che ha tutto il sapore della ripartenza. Chic, non volgare, da vera Queen, come oramai è nota al pubblico. La Orlando indossa abiti di Ivan Iaboni che la valorizzano in modo elegante. Esuberante, scoppiettante e frizzante. La Orlando non smette mai di stupirci, e, in attesa di vederla sul piccolo schermo, assaporiamo le note di Babilonia.

"Barato? Dopo l'eliminazione...". Stefania Orlando, fuori tutta la verità sul GF Vip: massacrata Dayane Mello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.