Isola dei Famosi, bordata-vip contro Tommaso Zorzi: "Un parac***, chi c'è dietro di lui. Si sparisce in fretta"

Stefano Bettarini torna a parlare. Ed è subito caos in Rete. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel corso di un’edizione lampo, l’ex calciatore commenta l’arrivo di Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi. “Dietro a Zorzi gente che lo vuole spremere, si sparisce in fretta”, dice Bettarini. Che prende di mira tutti, compreso Massimiliano Rosolino, (inviato in Honduras, stesso ruolo Bettarini diversi anni fa). “Mi fa tenerezza. Lui poi è un bravissimo ragazzo ma un po’ spaesato e fuori luogo lì”, dice l’ex marito di Simona Ventura. Ma il tasto dolente resta quello legato agli opinionisti. “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale”.

A Bettarini non piace nulla di Zorzi. E tuona ancora: “A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Ne ho visti tanti passare dai reality. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano“.

Le parole di Bettarini sono di fuoco. Come mai il conduttore del Punto Z viene preso di mira? “Un altro avrebbe già chiuso, glielo avrebbero tolto”, dichiara Stefano. “Zorzi è un pa***o, molto sveglio per l’età che ha. Credo che abbia sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip”. Perché tutto questo odio? Senso di invidia per caso? Un mistero.

