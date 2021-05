Bill Gates e Melinda, questioni di letto. Gossip piccante sul divorzio dell'anno: "Cosa non funzionava nella coppia"

05 maggio 2021 a

Non una questione di soldi. Dietro al divorzio tra Bill e Melinda Gates, una notizia a sorpresa per il resto del mondo ma non per i più vicini alla coppia, ci sarebbe una semplice, anche banale storia di sentimenti finiti. E forse di sesso che, vista l'età, lo stress accumulato e i viaggi in giri per il mondo (per cercare di salvare l'umanità, peraltro) non funzionava più come un tempo. Nulla di nuovo sotto il sole, certo, ma in ballo ci sono decine di miliardi di dollari e l'uomo che forse più di ogni altro ha contribuito a cambiare la faccia del pianeta dal punto di vista tecnologico con la sua Microsoft, quindi tutto è amplificato.



Ora si è appreso che è stata Melinda a volere il divorzio, nei documenti legali si parla espressamente di un matrimonio "spezzato in modo irrimediabile". Non c'entrerebbero le corna, come nel chiacchieratissimo divorzio tra l'altro multimiliardario Jeff Bezos e l'ex MacKenzie Scott. "Alcune fonti dell'entourage descrivono una unione in crisi da anni - riporta Repubblica - e la stessa Melinda confessò la difficoltà di tenere in vita il legame". Melinda cita la "mancata crescita" di coppia, un modo gentile per dire che forse ognuno stava andando per conto proprio, dopo 27 anni. E c'è chi dice che abbia pesato la distrazione per l'attività benefica di Bill, sempre più lontano dalla moglie. Una volta compreso che il matrimonio si stava spezzando, Gates avrebbe addirittura fatto un passo indietro nella sua Fondazione. Troppo tardi, evidentemente.



Una cosa è certa: non c'erano accordi pre-matrimoniali tra i due e dunque si dovrà trovare una mediazione sulla spartizione del loro immenso patrimonio. Resteranno, pare, a guidare da vicepresidenti il loro "Impero del Bene", la Fondazione omonima impegnata su aiuti alle donne (il ramo di Melinda) e al Terzo mondo (quello di Bill, specie ora sul fronte vaccino anti-Covid) con un asset per 50 miliardi di dollari. Noccioline rispetto al patrimonio personale degli ex coniugi: 133 miliardi di dollari di ricchezza per il fondatore di Microsoft (gennaio 2021), 70 miliardi della ex moglie, e altri 7 miliardi in azioni di Microsoft. Sulla carta, impossibile litigare con così tanta ricchezza da spartirsi.



