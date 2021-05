Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni. Una (clamorosa) storia di soldi: la verità sullo "strappo"

04 maggio 2021 a

Si sono lasciati dopo 27 anni, Bill Gates e la moglie Melinda. Un fulmine a ciel sereno, per il resto del mondo. E se è vero che dietro un grande uomo c'è una grande donna, come recita l'adagio, forse è il caso di dire che dietro un grande divorzio c'è spesso anche una grande storia di soldi. Tantissimi soldi, nel caso del fondatore di Microsoft ed ex consorte. I due da anni sono impegnati nella omonima fondazione impegnata in campagne benefiche miliardarie e che nel 2020 si è adoperata per la ricerca scientifica per trovare un vaccino contro il coronavirus da distribuire nei Paesi del Terzo mondo. Un attivismo che ha attirato sul magnate dell'informatica e filantropo gli ormai classici sospetti complottisti.



Mentre provavano a salvare il mondo dal virus, però, Bill e Melinda stavano già studiando come uscire indenni, economicamente, dal naufragio segreto della loro storia d'amore iniziata a fine anni 80, quando lui era già un grosso nome della nascente Silicon Valley e lei una giovane esperta di informatica. Ora, oltre 30 anni dopo, la loro strada si divide, ma non quella degli affari visto che resteranno vicepresidenti della loro fondazione e tutto lascia pensare, leggendo "l'amichevole" comunicato stampa, che i due abbiano già trovato un accordo economico per il divorzio consensuale. Forse Gates non vuole fare la fine del collega ultra-miliardario Jeff Bezos, letteralmente spennato dalla moglie MacKenzie Scott (anche se il patron di Amazon non se la passa certo male, anzi), avvelenata per un tradimento subito.



"Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto - spiegano i due -. Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con l'obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva", I soldi, si diceva. In ballo ci sono i 133 miliardi di dollari di ricchezza del fondatore di Microsoft, calcolati a gennaio 2021, i 70 miliardi della moglie, l'1% di azioni di Microsoft detenute dalla coppia (modico valore: 7 miliardi di dollari) e la Fondazione Bill e Melinda Gates conta su asset per 50 miliardi. Se divorziamo ci sarà un perché, ma forse anche perché stiamo ancora, nonostante tutto, insieme.

