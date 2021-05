Anna Tatangelo e le ballerine, "un'esplosione di sensi": il video da brividi di "Serenata", mai vista così

08 maggio 2021 a

Sfodera il suo lato più sexy Anna Tatangelo nel videoclip della sua ultima canzone, Serenata. Nel brano la popolare cantante racconta senza rimpianti la fine di un amore all'insegna del lusso. Il ballo che l'artista mette in scena durante la canzone insieme alle sue ballerine è super sensuale. Non c'è alcun dubbio che anche questa canzone, com "Guapo" feat. Geolier e "Fra me e te" feat. Gemitaiz, diventerà un'altra hit all'insegna del girl power.

Con questo brano, inoltra, la Tatangelo si avvicina a grandi passi alla scena urban e rap, così come spiegato da TgCom24. Il deciso cambio di passo è avvenuto all'incirca due anni fa, quando l'artista ed ex di Gigi D'Alessio ha incontrato Achille Lauro e Boss Doms, con cui ha riarrangiato il suo successo del 2005, "Ragazza di periferia". Una vera e propria folgorazione per l'artista, che ha deciso così di uscire dalla sua comfort zone.

Le movenze della cantante nel videoclip ricordano molto un'artista internazionale, Jennifer Lopez. Non a caso la maggior parte dei commenti sotto il teaser del nuovo video postato su Instagram dalla Tatangelo sono complimenti e riferimenti alla somiglianza tra le due cantanti. "Sei illegale, JLo scansati proprio, tutto questo è una bomba, tremate la Tata è tornata", ha scritto una follower.

