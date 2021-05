Arisa lascia Andrea Di Carlo, "Non l'ha presa benissimo". Retroscena Signorini: un weekend di fuoco

12 maggio 2021 a

Tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita di nuovo? L’indiscrezione arriva da Chi Magazine, che parla di una nuova svolta, ma in negativo, della storia che sta tenendo banco da diverso tempo: l’ultimo weekend sarebbe stato di fuoco per la coppia, che avrebbe deciso di passare ai "saluti e baci" e separarsi definitivamente a causa di una presunta incompatibilità caratteriale che sarebbe giunta al culmine.

Stando a quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l’artista nonché insegnante della scuola di Amici avrebbe scelto “pare definitivamente di chiudere con il compagno, che non l’ha presa benissimo”. Ricordiamo infatti che Andrea Di Carlo è anche il manager di Arisa: l’addio si sarebbe consumato in maniera assai burrascosa, con conseguente naufragio di tutti i progetti matrimoniali che erano stati tirati in ballo nelle scorse settimane.

Non ci sono ancora conferme né smentite da parte dei diretti interessati, anche se il gossip lanciato dal Chi Magazine un po’ stupisce: solo pochi giorni fa la cantante si era mostrata insieme a Di Carlo sui social, anche se va detto che fin dal principio tale relazione non era apparsa particolarmente solida. Da quando è stata ufficializzata, ha infatti vissuto una lunga serie di alti e bassi, di strappi e ritorni di fiamma. Ultimamente i due sembrano aver superato le incomprensioni, ma non secondo Chi Magazine, che parla di una relazione arrivata di nuovo su un binario morto.

