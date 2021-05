Cristiano Malgioglio, retroscena sul suo rapporto con Orietta Berti: "Mi ha fatto spaventare"

12 maggio 2021 a

Cristiano Malgioglio e Orietta Berti coppia del secolo: i due stanno lavorando insieme in questi giorni per registrare una nuova canzone, Todo cambia, che farà parte del prossimo disco del cantante. In un’intervista al settimanale Chi, il paroliere ha svelato un simpatico retroscena sul suo rapporto con Orietta: “Guida come una che deve andare a corre il Gran Premio di Monza, mi ha fatto prendere certi spaventi”.

Malgioglio e la Berti si conoscono da tempo e insieme hanno vissuto molte esperienze. “Siamo come Thelma e Louise”, ha raccontato lui. Che poi ha spiegato di aver scelto di duettare con Orietta perché la sua voce si adatta perfettamente al brano, ma soprattutto perché la cantante è in grado di trasmettere grandi emozioni.

Parlando della partecipazione della sua amica all’ultima edizione del Festival della canzone italiana, Cristiano ha dichiarato: “Molti pensavano che a Sanremo sarebbe arrivata ultima, invece è stata il personaggio del Festival e ora la vogliono tutti quanti”. Il paroliere ha detto la sua anche in merito alle parole di Pio e Amedeo durante l’ultima puntata di Felicissima sera su Canale 5: “Ho avuto un momento di rabbia, mi sono risentito”. Poi però si è detto disposto a perdonarli e infatti ha invitato i due comici a partecipare al video della sua prossima canzone, una hit estiva.

