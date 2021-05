Wanda Nara, via l'intimo: topless e perizoma. La foto nella Spa che sfida la censura

17 maggio 2021 a

Con o senza reggiseno? Wanda Nara, nel dubbio, regala ai suoi migliaia di followers entrambe le "pose". Su Instagram la moglie e manager di Mauro Icardi, bombe del Psg, ex capitano dell'Inter che radio mercato dice essere nel mirino del Milan, pubblica due sue conturbanti foto nella Spa domestica. Un lusso per pochi, che Wanda "onora" al meglio mostrandosi in uno striminzito due pezzi e poi, esagerando, in topless, coperta solo dal perizoma "inesistente" o quasi.

"Uno o due?", scrive maliziosa la showgirl argentina, vista anche come opinionista al Grande Fratello Vip accanto ad Alfonso Signorini, lanciando un maliziosissimo sondaggio tra i fan. La sirena sexy ed esplosiva a mollo nell'acqua, in un clima da terme romane, conquista tutti facendo il pieno di like, voti e commenti entusiastici (e quasi sempre contenuti nei modi). Segue simpatico selfie allo specchio ("Le mie pantofole sono le meno sexy di questo pianeta", assicura, ma nessuno ci ha fatto caso) e rivincita morale contro "Mister Instagram" che qualche giorno fa ha deciso misteriosamente di censurare un'altra foto del suo Lato B. "Siamo nel 2021 o nel 1810?", aveva chiesto polemicamente riproponendo poi la stessa foto, ma coperta da una "stellina" per non contravvenire alle regole del social netwok, a maglie larghe con qualcuno (e qualcuna) e rigidissime con altri.





Nel frattempo il marito Maurito, nonostante 32 gol in 60 partite con i parigini, è sempre più fuori dai programmi del Psg, oscurato dal trio Mbappe Neymar e Di Maria, e pensa a un clamoroso ritorno in Italia. Se qualche mese fa si vociferava di una corte spietata della Juventus, oggi si parla di Milan, alla ricerca di un bomber giovane ed esperto per dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic. La destinazione, Milano, sarebbe graditissima a Icardi e alla Nara, ma i rossoneri fuori dalla Champions League renderebbero il passaggio virtualmente impossibile.

