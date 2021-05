Elisabetta Gregoraci, "la menzogna sul suo nuovo uomo". Scacco matto? Cosa proprio non torna, quel brutto sospetto

17 maggio 2021 a

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono usciti allo scoperto, confermando il gossip che circolava da qualche tempo sulla loro storia d’amore. Qualche selfie insieme e un cuoricino: così la nuova coppia si è palesata al pubblico dei social, ufficializzando la propria relazione che era già stata molto chiacchierata. Addirittura il nome del pilota era venuto fuori dai tempi del Grande Fratello Vip, per questo alcuni stanno accusando l’ex moglie di Flavio Briatore di non essere stata sincera ai tempi del reality.

Durante il quale aveva infatti lasciato intravedere qualche spiraglio per chi credeva che potesse nascere qualcosa tra lei e Pierpaolo Pretelli che poi, capita l’antifona, ha virato su Giulia Salemi e ha fatto bene, a giudicare da come l’amore tra l’ex velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana stia procedendo a gonfie vele. Già all’epoca del GF Vip era venuto fuori il nome del pilota 32enne: “Elisabetta Gregoraci non è sola, da quello che so io ha una persona a Montecarlo - aveva dichiarato Ariana David a Mattino 5 - si tratta di Stefano Coletti”.

Quest’ultimo ha però negato di avere una relazione con la Gregoraci già dai tempi del reality: “Ci tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi, quindi non è una bugiarda come state insinuando”. A smentirlo però ci sarebbe il famoso aereo che il primo ottobre aveva ricevuto la Gregoraci al GF Vip: riportava la scritta “sei l’epicentro del mio terremoto’, che è la frase di Mr. Rain tatuata sull’avambraccio di Coletti.

